Maurizio Sarri ha parlato dell'infortunio di Alex Sandro dopo la partita con il Parma: "In questo momento non so. Lui è partito e dopo pochi minuti ha detto che aveva dolore e la sensazione era che non ce la poteva fare. Con lui abbiamo deciso di toglierlo. Ancora non ho visto il dottore, penso di parlarci quando rientriamo al centro sportivo", le parole del tecnico in conferenza stampa. Oggi ulteriori aggiornamenti.