Dopo aver rimediato la lesione di medio grado al bicipite nella seduta di allenamento di ieri il terzino brasiliano della Juventusstarà fuori dal campo per circa un mese e mezzo. Salterà le prossime partite contro Sassuolo, Lecce, Atalanta, Torino, Milan, Verona e molto probabilmente anche Fiorentina in trasferta in programma il 5 novembre.