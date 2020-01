Non preoccupano particolarmente le condizioni di Alex Sandro, uscito per una botta al costato al 21' di Juve-Parma. Il brasiliano non tiene in ansia lo staff medico e tecnico bianconero che conta di averlo a disposizione per la prossima sfida di Coppa Italia contro la Roma, in programma mercoledì sera. Alex Sandro è tra i calciatori più utilizzati da Sarri che dopo il match ha svelato che il calciatore ha subito una botta al costato nel riscaldamento pre-partita continuando a sentire dolore durante il match. Per questo è stato sostituito da Danilo ma le sue condizioni non preoccupano. Con la Roma ci sarà.