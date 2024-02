Lasi prepara tra le mura amiche del JTC della Continassa alla gara di domenica alle 12.30 di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium di Torino affronteranno il Frosinone di Di Francesco ma soprattutto di Matias Soulè, Kaio Jorge ed Enzo Barrenechea. Chi ancora oggi alla Continassa si è allenato a parte è il difensore brasiliano. Il giocatore ha rimediato un affaticamento muscolare da cui sta cercando di rimediare. Sulle sue condizioni filtra ottimismo e nonostante ancora non si sia allenato in gruppo sembra possa fare rientro per il match di domenica allo Stadium.