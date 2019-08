Giorgio Chiellini si è infortunato al legamento crociato del ginocchio e sarà operato in questi giorni. Una notizia pessima per la Juventus che potrebbe perdere il proprio capitano per oltre cinque mesi. Dopo l'operazione si potrà sapere di più sui tempi di recupero per il capitano bianconero che a Parma era stato decisivo con il gol vittoria per i bianconeri.