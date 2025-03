Infortuni, turnover e rischi squalifica: come sta l'Atalanta

Getty Images

La difesa tra certezze e rischi

I tifosi dell’Atalanta vivono con apprensione gli aggiornamenti quotidiani da Zingonia, dove l’infermeria si è riempita di giocatori chiave dall’inizio del 2025. L’ultimo a fermarsi è Posch, vittima di una lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale sinistro. Un colpo sfortunato per la squadra, considerando che il difensore era arrivato dal Bologna proprio per sopperire alle assenze di Scalvini e Kossounou. A complicare il quadro ci sono anche Scamacca ai box, Maldini non al meglio e le possibili squalifiche di Djimsiti e Lookman.

Attacco e modulo in bilico

Il recupero di Hien offre a Gasperini una soluzione importante, permettendogli di mantenere De Roon a centrocampo. Secondo calciomercato.com, la linea difensiva per la Juventus dovrebbe quindi essere composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac davanti a Carnesecchi. Se Djimsiti dovesse essere ammonito, Gasperini potrebbe dover arretrare De Roon contro l’Inter, con Pasalic chiamato a sacrificarsi a centrocampo. Sulle fasce, si prospetta un turnover: Bellanova-Zappacosta contro la Juventus, Cuadrado-Ruggeri con l’Inter.Un’eventuale ammonizione di Lookman contro la Juventus costringerebbe Gasperini a rinunciare al tridente pesante De Ketelaere-Retegui-Lookman contro l’Inter. In tal caso, potrebbe riproporre il modulo d’andata con Samardzic e Brescianini trequartisti dietro Retegui. Maldini, ancora alle prese con la lombalgia, sarà invece l’arma a gara in corso in entrambe le sfide decisive per la corsa Scudetto.