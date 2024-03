Infortuni Juve, gli stop muscolari



Danilo

Infortuni muscolari: 2

Giorni fuori: 48

Partite saltate: 6

De Sciglio (Infortunato durante il percorso di recupero)

Infortuni muscolare: 1

Alex Sandro

Infortuni muscolari: 2

Giorni fuori: 76

Partite saltate: 11

Rabiot

Infortuni muscolari: 3 (1 durante il pre campionato)

Giorni fuori: 34

Partite saltate: 3

Infortuni muscolari: 1 (ancora ai box)

Giorni fuori: 22

Partite saltate: 2

Weah

Infortuni muscolari: 1

Giorni fuori: 47

Partite saltate: 5

Vlahovic

Infortuni muscolari: 1

Giorni fuori: 7

Partite saltate: 1

Chiesa

Infortuni muscolari: 2

Giorni fuori: 24

Partite saltate: 4

Milik

Infortuni muscolari: 2 (L’ultimo solo ieri, venerdì 15 marzo 2024)

Giorni fuori: 3

Partite saltate: 1

La sirena dell’emergenza non suona forte e fastidiosa come avvenne l’anno scorso ma, certo, l’incidenza degli infortuni muscolari nellanon è certo da sottovalutare. A influire, oltre ai cambiamenti fatti nello staff e nel lavoro quotidiano, il fatto che il club bianconero giochi solo una volta a settimanaIn particolare, da monitorare la situazione di alcuni singoli che, nel corso dell’anno, si sono fermati più di una volta e sembrano evidenziare primi segnali di cedimento fisico.Di seguito, la lista dei giocatori che, durante la stagione, si sono fermati per un infortunio muscolare. L’ultimo è Arek Milik. Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.