La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro la Lazio in programma lunedì sera all'Allianz Stadium. Ormai siamo arrivati al rush finale, mancano appena cinque partite alla fine della stagione, tre si giocheranno nei prossimi 10 giorni, poi ci sarà la Champions. In vista della partita contro la Lazio sono sicuramente fuori dal giochi Mattia De Sciglio e Sami Khedira mentre Maurizio Sarri spera di recuperare Rodrigo Bentancur.



TRE A MEZZO - Per lui, come per Chiellini, problema muscolare riscontrato contro il Sassuolo ma al contrario del capitano la speranza dallo staff medico è quella di riavere l'uruguaiano a disposizione già per lunedì sera. Occhio anche a De Ligt e a quella spalla malandata che potrebbe operare al termine della stagione. L'olandese sta stringendo i denti e sarà a disposizione di Sarri lunedì sera.