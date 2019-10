di BN

Alex Sandro a sinistra e Juan Cuadrado a destra sono stati costretti agli straordinari in quest'ultimo periodo in casa Juventus. Tra Napoli e Fiorentina, infatti, tre infortuni hanno messo in ginocchio le possibilità di scelta di Maurizio Sarri sulle fasce. Dapprima si è fermato Mattia De Sciglio, poi Danilo e Douglas Costa. In particolare, De Sciglio e Danilo hanno tolto due opzioni importanti sulla fascia destra e, eventualmente, sulla sinistra, lasciando il solo Sandro tra i possibili titolari di ruolo, con la possibilità di arretrare Cuadrado. LA NOVITA' - Tutti e tre, comunque, dovrebbero rientrare senza problemi dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, come previsto. Anche se, come appreso da ilBiancoNero.com, Sarri dovrebbe tenerli a riposo per la partita contro il Bologna per poi ritrovarli il successivo martedì sera in Champions League contro la Lokomotiv Mosca o, al più tardi, per la successiva uscita di campionato in casa del Lecce. Danilo, De Sciglio e Douglas Costa sono al lavoro al Training Center della Continassa per rientrare in gruppo e in campo al più presto, ma l'attesa per rivederli agli ordini di Sarri potrebbe essere rimandata oltre il Bologna, che arriva allo Stadium sabato 19 ottobre.