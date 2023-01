Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a margine dell'evento di inaugurazione del PLB World, Boboha detto la sua anche sul tema degliin casa. Ecco le sue parole: "Nel mondo del pallone, ogni squadra è costretta a fare i conti con gli infortuni [...]. Mi piacerebbe vedere i bianconeri giocare a pallone e invece, quando scendono in campo, sembra che non sappiano cosa fare. Io ho l’impressione che la questione infortunati venga fuori solo quando le cose non vanno per il verso giusto. La Juve anon aveva, ma il francese, o chi per lui, era assente anche quando la squadra diha conquistato otto vittorie consecutive...".