La Juventus si avvicina al debutto nella fase ad eliminazione della Champions League facendo anche la conta dei disponibili. Su tutti, infatti, ci sono le condizioni di Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain ad impensierire Maurizio Sarri. Nella seduta di allenamento odierna, dopo il rientro da Ferrara nella notte, il tecnico toscano ha riabbracciato in gruppo il centrocampista, che è tornato quindi ad allenarsi con il resto della squadra dopo l'infortunio contro il Brescia. Per Higuain, invece, prosegue il lavoro personalizzato, per uscire dalla trappola della lombalgia che, ieri, lo ha tenuto fuori dalla partita. Nei prossimi giorni si capirà se mercoledì, anche il Pipa, respirerà aria di Champions.