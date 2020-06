2







di Francesco Guerrieri

Quello di Gonzalo Higuain è il primo infortunio di un giocatore della Juventus dopo la ripresa degli allenamenti. Già, ma non il primo in Serie A: da Pau Lopez a Manolas, da Ibrahimovic a Milinkovic; i club devono (già) fare i conti con i giocatori in infermeria quando il campionato non è ancora iniziato. E il motivo principale per tutti questi ko è dovuto proprio al lungo stop: mai un calciatore è stato fermo per due mesi, anche quando si passa da una stagione all'altra non passa mai così tanto tempo senza allenarsi.



CARICHI - Il problema che ha fermato Higuain nell'allenamento di oggi è un risentimento muscolare, probabilmente dovuto proprio all'eccessivo carico di lavoro alla ripresa dopo tanto tempo. Nulla di grave, intendiamoci: il Pipita è già passato dal JMedical dove ha fatto esami più approfonditi che hanno escluso lesioni, le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni perché lo stop potrebbe costargli il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma contro il Milan il 13 o 14 giugno.



IL PATTO - Sui social hanno fatto ironia sul peso di Higuain, sostenendo che l'infortunio dell'argentino sia legato anche alla sua forma fisica. Gonzalo però sbatte i pugni perché vuole tornare in campo per mettere a tacere tutte le malelingue. Onorare gli ultimi mesi alla Juve prima di concentrarsi sul suo futuro. Per ora la testa è sulla ripresa della stagione, dopo il ritorno dall'Argentina l'attaccante ha avuto un confronto diretto con Sarri durante il quale i due - che si conoscono bene, dai tempi di Napoli - hanno stretto un patto per il bene della Juve.



GLI ALTRI A RISCHIO - Il rischio è che quello di Higuain non sia l'unico infortunio in casa Juventus. Giocando una partita ogni tre giorni dopo tanto tempo senza scendere in campo, i calciatori saranno senza dubbio esposti a un rischio maggiore di farsi male. E ancora di più lo sarà chi già in condizioni di normalità era predisposto a problemi fisici: è il caso di Douglas Costa - per il quale la Juve sta valutando il suo futuro proprio a causa dei troppi infortuni - di De Sciglio - che spesso non è riuscito a far rifiatare Alex Sandro perché costretto a rimanere ai box - e di Danilo, il brasiliano arrivato in estate ma che non ha ancora convinto del tutto.



