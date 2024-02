Lasi trova ad affrontare brutte notizie sul fronte degli infortuni. Adrien Rabiot ha subito una lussazione alla falange del primo dito del piede destro, mentre Weston McKennie ha riportato una lussazione alla spalla sinistra. Attualmente, i tempi di recupero per entrambi i giocatori sono oggetto di valutazione. Questi infortuni rappresentano una battuta d'arresto per la squadra, che già sta affrontando una fase difficile in termini di risultati sul campo. La mancanza di Rabiot e McKennie potrebbe pesare sulle opzioni tattiche e sulla profondità della rosa per i prossimi incontri. Il club dovrà ora fare affidamento sul proprio staff medico per garantire che i giocatori ricevano la migliore assistenza possibile e possano tornare in campo al più presto, pronti a contribuire al successo della squadra.