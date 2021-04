Ieri Federico Chiesa e Weston McKennie sono stati costretti a uscire anzitempo dal campo in Atalanta-Juventus, a causa di differenti problemi: coscia per l'ex Fiorentina, schiena per l'americano. Quali sono le loro condizioni in vista della partita contro il Parma di mercoledì (turno infrasettimanale di Serie A)?

Stando alle ricostruzioni di Tuttosport, Chiesa conoscerà oggi l'esito degli esami sostenuti stamattina al J Medical: la sensazione è che dovrà saltare il Parma. In compenso, Pirlo dovrebbe riaccogliere Cristiano Ronaldo tra i disponibili dopo il riposo forzato contro l'Atalanta. Per quanto riguarda McKennie, filtra ottimismo per il suo impiego contro il Parma.