Sono in programma oggi gli esami per Douglas Costa e Miralem Pjanic usciti infortunati dal match del Franchi contro la Fiorentina. Problemi muscolari per entrambi e anche se il brasiliano sembra quello messo peggio tant'è che per lui si teme uno stop di almeno un mese. Non preoccupa così tanto Pjanic anche se sarà difficile vederlo in campo al Wanda Metropolitano mercoledì sera. Se non dovesse farcela al suo posto è già pronto Rodrigo Bentancur. Oggi si saprà la verità.