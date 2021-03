Parte per la Turchia, parte per rispondere alla chiamata della sua Nazionale e torna con il Covid. Merih Demiral ha contratto il virus durante il ritiro in questa pausa dal campionato ed ora è pronto a far ritorno a Torino per la quarantena. Starà al JHotel fino a nuova negatività al tampone, ma dovrà saltare alcune partite. E i tifosi bianconeri insorgono: il bersaglio? La Juve e la sua dirigenza. Il difensore, infatti, ha risposto comunque alla convocazione nonostante fosse fermo dall’11 marzo, per un problema muscolare (lesione al retto femorale) che avrebbe dovuto escluderlo da partite e allenamenti per una ventina di oggi. Il suo rientro, infatti, era previsto per la gara contro il Torino...



La rabbia dei tifosi: ecco i messaggi nella nostra gallery.