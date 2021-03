1









Aaron Ramsey è stato costretto a saltare l'ultimo turno di campionato contro il Cagliari a causa dell'ennesimo problema muscolare che l'ha colpito. Anche in questa stagione - la seconda con la maglia della Juventus - il centrocampista non è riuscito a trovare continuità e garantire una certa solidità dal punto di vista fisico. Nonostante questo, però, Ramsey compare nella lista dei convocati diramata dal Galles. Queste le dichiarazioni di Robert Page, a capo dello staff medico: "Dobbiamo essere comprensivi nel modo in cui affrontiamo la situazione e la comunicazione tra noi e il club è fondamentale. Dialogheremo con il club e vedremo a che punto siamo. Se riteniamo che sia fattibile farlo entrare e concedergli spezzoni di queste partite, allora vedremo. Ma dobbiamo rispettare il fatto che la Juventus potrebbe non volerlo rischiare e fargli fare il suo recupero lì".