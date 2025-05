Infortunati Juventus verso l'Udinese, da Gatti a Kelly, il punto

Juventus, chi salterà l'Udinese?

Antivigilia particolare in casa. I bianconeri nonostante manchino due giorni alla sfida dell'Allianz Stadium, l'ultima stagionale in casa, hanno già tenuto la consueta conferenza stampa che generalmente si tiene alla vigilia. A parlare come di consueto è stato il tecnico Igorverso la sfida contro l'Udinese.Si sperava potesse esserci qualche recupero per la sfida, che sarà fondamentale per la corsa Champions, tutto passa dalla prestazione (e soprattutto dal risultato) dei bianconeri domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium. Non ci saranno oltre ai lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal gli squalificati Nicolò Savona, Khephren Thuram e Pierre Kalulu. Quindi emergenza assoluta nel reparto arretrato.Il tecnico croato Igor Tudor in conferenza ha svelato che Federico Gatti ha gli stessi minuti in cui l'abbiamo visto con la Lazio, quindi circa 10 minuti. Decisamente poch irispetto alle speranze iniziali che lo vedevano titolare. Domani invece nell'allenamento di rifinitura, verranno valutate le condizioni fisiche di Lloyd Kelly con la speranza anche per lui di poterlo portare almeno in panchina.I primi pensieri portano a Gil Puche della formazione di Brambilla ma Tudor ha detto che valuterà domani. Quindi si attendono i convocati.





