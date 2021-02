1









Secondo quanto riporta Sky Sport giovedì si potranno capire meglio le condizioni di Leonardo Bonucci. Il difensore si sottoporrà ad esami specifici dopo il problema muscolare che l'ha fermato nell'allenamento di ieri costringendolo a saltare la gara di stasera contro il Porto. Il vice-capitano della Juventus è voluto essere comunque presente in Portogallo per stare vicino alla squadra in una partita così importante, ma sarà indisponibile per almeno 15/20 giorni.