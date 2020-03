Ne ha parlato Maurizio Sarri nell'ultima conferenza stampa: il tecnico toscano, Demiral a parte, conta di avere tutti gli effettivi a disposizione per la gara di domani contro il Milan. Non tutti però sembrano essere nelle condizioni di giocare. A partire da Khedira: "Sta meglio, chiaramente viene da un infortunio non semplice, sta progredendo piuttosto bene già meglio della settimana scorsa, se lo vedremo in campo sarà per uno spezzone", le parole del tecnico.







Discorso opposto per Douglas Costa: "Sta abbastanza bene, la sensazione è che stia crescendo non credo possa avere 90 minuti nelle gambe, si torna al discorso di prima". Per Buffon (acciacco alla schiena) e Chiellini (affaticamento all'adduttore) condizioni da monitorare.