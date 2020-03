Non tutto il male vien per nuocere. Anzi, in questo caso è tanto, tantissimo di guadagnato. Il rinvio di Juve-Inter è una buona notizia quantomeno in termini di recupero giocatori: a Lione, Sarri aveva già portato tutti i calciatori della rosa (eccezione, chiaramente, Demiral), ma Khedira e Douglas Costa erano andati in tribuna con Chiellini. Il capitano avrebbe giocato molto probabilmente titolare con l'Inter, Sarri dovrà scegliere adesso se dargli una chance con il Milan oppure lanciarlo in campionato con il Bologna. Per il tedesco, così come per l'esterno ex Bayern, qualche giorno in più per recuperare la forma fisica migliore.