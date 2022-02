Come racconta La Gazzetta dello Sport, a Firenze l’unico recuperabile (almeno per la panchina) sembra essere Dybala: oltre a Chiesa e Kaio Jorge (stagione finita per entrambi) mancheranno McKennie, Chiellini, Bernardeschi, Alex Sandro e Rugani. E ora anche Zakaria, che mette nei guai la mediana.