Non solo Pogba. Dopo Chiesa, Vlahovic e Cuadrado, la Juve punta a recuperare tutti. E nei prossimi giorni riabbraccerà definitivamente anche Bonucci. Out dallo scorso 10 novembre, punta a rientrare nella lista dei convocati per il ritorno in Europa dei bianconeri, in casa contro il Nantes. Tempi un po’ più lunghi, invece, per rivedere in campo Milik e pe Kaio Jorge, spiega Tuttosport.