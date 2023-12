Intervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) il tecnico della Juventus Massimilianoha fatto il punto sugli infortunati in casa Juventus. Le sue parole:"A parte De Sciglio che ha fatto un paio di mezzi allenamenti, è ancora distante. Non è preoccupante Alex Sandro ma ci vorranno 10 giorni, Kean distante, gli altri sono rientrati e stanno più o meno bene. Dopo 3 giorni ci sarà la Coppa Italia, il nostro secondo obiettivo. Non c'è il tempo di respirare, la priorità ora è il calcio alle feste ci penseremo. Le distrazioni sono dietro l'angolo".