Come cedere gli infortunati? Se lo chiede Tuttosport, che fa gli esempi di Douglas Costa e Khedira: i due sono reduci da una stagione complicata e non esclusivamente dovuta agli acciacchi fisici. L'hanno trascorsa più in infermeria che sul campo, e per Andrea Pirlo possono partire. Eccome. La dirigenza dunque sta valutando come poterli cedere, per questo ha messo a punto due piste: il centrocampista è arrivato nel 2015 e può rescindere il contratto, come fatto da Matuidi; per l'esterno, invece, è prevista una plusvalenza. Douglas ha un valore di 20 milioni a bilancio e Paratici sta cercando di piazzarlo soprattutto all'estero.