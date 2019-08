Domani Sarri torna in campo. Una bella notizia, per la Juve, che ieri ha dovuto fare a meno delle disposizioni dell'allenatore toscano. Rimasto a casa, senza raggiungere la squadra a Trieste, sempre per gli strascichi di un brutto episodio influenzale. Sarri non era riuscito a recuperare dai problemi di salute accusati alla vigilia della festa di Villar Perosa: aveva forzato con la presenza al vernissage, probabilmente decisiva. DOMANI - Già a Villar, come ricorda Tuttosport, Sarri aveva mostrato segni di 'debolezza': nonostante le palesi difficoltà, aveva fatto prevalere la sua scorza dura, andando contro i pareri dei medici. Ieri a Trieste è stato sostituito da Giovanni Martusciello, suo storico vice, con un passato da primo allenatore proprio a Empoli, quando all'esonero di Giampaolo fu finalmente promosso. Poi l'Inter, quindi la Juve. Questione di una notte: dalla Juve filtra rassicurazione sullo stato di salute dell'allenatore. Dalla prossima settimana si ritorna a pieno regime.