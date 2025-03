Infinity League, la Juventus di nuovo in campo questa sera: il programma

AFP/Getty Images

Infinity League, il programma della Juventus

La Juventus scenderà in campo in occasione di un nuovo turno di Infinity League, la competizione organizzata da DAZN. Il format del torneo prevede squadre miste composte da leggende del calcio, giovani talenti e creator digitali. Ogni match durerà 20 minuti, con squadre maschili e femminili che giocheranno un tempo ciascuna, combinando spettacolo e competizione.Da Juventus.com"Quattro le squadre protagoniste del torneo che di disputerà tutto in giornata, prima con una fase a gironi e poi a eliminazione con la finale prevista per le 21:20: oltre alla Juventus presenti anche i padroni di casa del Bayern Monaco, il Borussia Dortmund e l'Inter".

Borussia Dortmund-Juventus 8-7;

Bayern Monaco-Juventus ore 18:00:

Juventus-Inter ore 19:30.

"Ma chi scenderà in campo a rappresentare la Juventus? Due le squadre, una femminile e una maschile, che si alterneranno nei due tempi previsti dalla manifestazione"."Guidate da Lisa Boattin, si alterneranno sul rettangolo di gioco Chiara Beccari, Viola Calligaris, Anna Copelli, Manuela Sciabica, Emma Mustafic, Sandy Iannella, Matilde Malatesta, Valentina Boni, Elisa Camporese, Celine Dept e Giadas"."Con Gianluca Pessotto allenatore invece saranno protagonisti David Trezeguet, Andrea Barzagli, Claudio Marchisio, Simone Pepe, Alessandro Matri, Simone Cat Berro, Alessio Marcu, Adonias e Michiel Callebaut".Di seguito la programmazione che vedrà in campo i bianconeri: