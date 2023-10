Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nell'ultimo match del Portogallo, ha parlato dei prossimi obiettivi e della partecipazione ad Euro2024: "Spero di esserci. Spero di non avere problemi, infortuni... Spero di giocare e di arrivare nuovamente in finale, ma la strada è ancora lunga. Il futuro? Per quello che è successo nella mia vita... Non mi pongo obiettivi. Adesso penso al presente, il mio corpo risponde e mi diverto."