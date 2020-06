Come riporta Il Corriere di Torino, la corte d’Appello di Torino ha assolto l’ex ultrà della Juve Fabio Germani nell’ambito dell’inchiesta "Alto Piemonte". Germani "era stato assolto in primo grado e condannato in Appello a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni per concorso esterno in associazione mafiosa, per poi tornare davanti ai giudici di secondo grado dopo l’annullamento con rinvio della corte di Cassazione", si legge. I giudici hanno bocciato l'ipotesi degli investigatori secondo cui Germani sarebbe stato il contatto tra esponenti della criminalità, tifosi e alcuni esponenti del club.