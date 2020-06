Continuano a infuriare le polemiche per i festeggiamenti avvenuti a Napoli per la vittoria della Coppa Italia contro la Juve. Assembramenti, persone senza mascherina e gran caos nel capoluogo campano: situazioni che hanno attirato critiche da più parti. La Repubblica ha chiesto un parere sulla faccenda a Rodolfo Punzi, primario infettivologo dell'ospedale Cotugno e accanito tifoso del Napoli, e a Giulio Tarro, virologo di fama mondiale, tifoso della Juve.



LA CRITICA DEL TIFOSO DEL NAPOLI - Punzi critica apertamente i festeggiamenti: "Sono ben contento che il Napoli abbia vinto. Soprattutto contro la Juve, e che lo dico a fare? Ma, simpatia a parte per la squadra, quanto è accaduto mi ha lasciato di sasso. Cosa temo? Che possano esserci altri focolai. Che si ripeta il copione dell’Atalanta, come ha già ipotizzato Guerra dell’Oms. Dopo tanti sacrifici, noi medici nelle corsie e i cittadini a casa, adesso farebbe rabbia vederli sfumare per superficialità. Campania a rischio zero? Ripeto - prosegue Punzi - non c’è alcuna certezza, anzi ne dubito molto, che chi è asintomatico e ignora di essere positivo sia anche un soggetto sicuro. Potrebbe essere infettante. Se ci si imbatte in un amico apparentemente in buona salute, non metterei la mano sul fuoco che non sia una potenziale fonte di contagio”.



L'OPINIONE DEL TIFOSO DELLA JUVE - Di altro avviso Tarro: "Non vedo nessun rischio nel comportamento dei tifosi del Napoli. Da juventino sono un po’ dispiaciuto per la sconfitta della mia squadra, ma non preoccupato per la salute dei napoletani. Qui il Covid 19 non c’è più. Festeggiamenti esagerati? Dopo tanto tempo è normale. Teniamo presente che a Napoli siamo a contagio zero. Per cui non c’erano rischi. Non condivido gli allarmi per una cosa che qui non c’è. Mi posso prendere un altro virus, ma non il Covid 19. La Campania ha già vinto lo scudetto della medicina, affrontando bene, meglio di molti altri, la crisi. E da noi l’emergenza è finita".