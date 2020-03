Tra le tante notizie orribili di questo periodo si trova anche un po' di satira. E Lercio è sempre in prima linea quando c'è da parlare di notizie scherzose. Uno dei loro ultimi articoli satirici ha un titolo che ha attirato migliaia di like in una manciata di ore:Ci si rifà quindi alla polemica innescata da Selvaggia Lucarelli su Tpi e alla quale ha risposto direttamente il nostro direttore editoriale Marcello Chirico . Intanto Lercio ci scherza su. Ora più che mai una risata ogni tanto ci sta bene. Ne abbiamo tutti bisogno.