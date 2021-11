Il calcio deve affrontare un problema di sostenibilità e tra le voci da tagliare per i club ci sono quelle legate ai costi delle commissioni aidei calciatori. Il presidente della Fifa,, ha dichiarato che "e solo 70 milioni alla formazione. Servono regole più trasparenti e chiare", riporta la Gazzetta dello Sport.Infantino ha aggiunto che ", più chiare. La camera di compensazione aiuterà, ma già i pagamenti per l’indennità di formazione faranno in modo che almeno il 5% del totale dei trasferimenti, che su 7 miliardi sono almeno 350 milioni, dovrebbe andare ai club che preparano i giocatori".