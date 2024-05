Il presidente FIFA, Gianni Infantino, ha parlato dell'utilizzo del VAR nel calcio professionistico, annunciando novità nel corso del congresso tenutosi a Bangkok. Il numero uno del comitato organizzativo mondiale ha, infatti, parlato della possibilità di vedere l'introduzione del VAR a chiamata: "Abbiamo l’intenzione di sviluppare e migliorare la Var, che è stata già implementata da 65 Federazioni. E’ stata prodotta una tecnologia più basilare, con meno telecamere, per cui sarà più alla portata di tutti. Il Var a chiamata è già in fase di sperimentazione. L’allenatore conserverà la chiamata e continuerà così ad averne due". Una novità enorme, a cui si aggiunge la possibilità della comunicazione in tempo reale dell’arbitro, dopo la visione del monitor VAR, della sua decisione, che potrà essere ascoltata dai tifosi allo stadio e dagli spettatori davanti alla tv.