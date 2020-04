Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato protagonista di una diretta Instagram assieme a Ronaldo il Fenomeno e ha dichiarato: “Si tornerà a giocare solo quando i governi daranno l’ok, fino ad allora dovremo rimanere fermi, anche nel caso in cui fossero necessari molti mesi. La priorità totale va alle persone, in questo momento il calcio non è importante quanto la salute. Nessuno si aspettava tutto questo. Quando sento le persone litigare, dico che bisogna iniziare quando si può. Forse luglio, agosto, non si sa. Dobbiamo soltanto prepararci per quando i governi ci daranno il via libera”.