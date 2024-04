Il presidente della FIFA, Gianni, è presente a San Siro per assistere alla partita tra Inter e Cagliari. Ha inoltre presenziato alla gara femminile tra Milan e Napoli, conclusasi con la vittoria delle padrone di casa per 3-2. La serata al Meazza è ricca di personalità, con la presenza anche di Andre Onana, ex portiere nerazzurro e attualmente al Manchester United.Infantino, essendo presente al Meazza, testimonia l'importanza delle partite e il coinvolgimento della FIFA nel calcio a tutti i livelli. La sua partecipazione aggiunge un tocco di prestigio alla serata e sottolinea l'attenzione internazionale per il calcio italiano.