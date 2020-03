Gianni Infantino, presidente della Fifa, invia una lettera a tutti i membri della federazione a cui è a capo: “In questo momento di particolare difficoltà dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggere fan, giocatori, allenatori e tutti gli altri coinvolti nel nostro bellissimo gioco. Soprattutto le autorità calcistiche devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione del virus nella comunità in senso ampio. Affronteremo le conseguenze che dovremo affrontare per il futuro del nostro gioco, ma solo una volta che questo grave rischio per la salute umana sarà superato. La salute in primo luogo e la solidarietà sportiva dovrebbero essere i principi chiave che guidano il processo decisionale in questo importante momento; e sono sicuro che l'intera comunità calcistica sarà all'altezza dei grandi valori del nostro sport”.​