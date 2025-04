Infantino: 'Il calcio è di tutti, per questo il Mondiale per Club si vedrà gratis'

Le parole di Gianni Infantino in apertura al 49º Congresso UEFA, riportate da Calcio e Finanza.Mondiale per Club, parla Infantino«Questo mi porta al mio secondo punto: le competizioni. Nuovi tornei, come la Coppa del Mondo per Club FIFA, sono all’orizzonte. Voi – segretari generali e presidenti delle associazioni europee, così come i rappresentanti di altri continenti – sarete invitati al Summit FIFA a Miami più tardi quest’anno. Lì assisterete alla prima edizione di questa nuova competizione, che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. I 32 migliori club del mondo si contenderanno il titolo ufficiale di campione del mondo».

«Questo è già emozionante, ma se si guarda più a fondo, si capisce che il calcio di club ha un significato unico. Ricordo quando la UEFA Champions League fu creata. Oggi, l’ex segretario generale della UEFA che ha svolto un ruolo chiave nella sua fondazione non è più con noi, ma la sua eredità vive ancora. La Champions League è diventata un successo straordinario – non solo per il calcio europeo, ma per il calcio mondiale».«La Coppa del Mondo per Club FIFA avrà, ovviamente, una forte presenza europea, con 12 squadre dal continente. Ma va oltre. Se si guarda alla Coppa del Mondo FIFA, solo otto nazioni l’hanno mai vinta. Al contrario, la nuova Coppa del Mondo per Club FIFA vedrà la partecipazione di squadre provenienti da 34 diversi paesi europei – più del numero di nazioni europee che abbiano mai partecipato alla Coppa del Mondo FIFA (33)».«Un altro aspetto significativo di questo torneo è l’impatto economico. Oltre all’importante montepremi per i club partecipanti, il 20% dei ricavi andrà ai club non partecipanti. In molte parti del mondo, una percentuale simile è inaudita. Questo contribuirà in modo significativo alla crescita del calcio a livello globale. Inoltre, poiché il calcio è per tutti, la Coppa del Mondo per Club FIFA sarà trasmessa gratuitamente su DAZN. Questo garantirà che i tifosi di ogni angolo del mondo possano guardare il miglior calcio del pianeta».«Alla FIFA, crediamo nella creazione di opportunità per tutti. E per coloro che hanno ancora dubbi sul numero di partite giocate, lasciatemi ricordare che la FIFA è responsabile di solo l’1% di tutte le partite organizzate nel mondo».