Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha rilasciato delle dichiarazioni sullo svolgimento dei Mondiali in Qatar.‘Un incredibile successo su tutti i fronti. Il principale sono i tifosi, il loro comportamento, l'atmosfera gioiosa, l'unione delle persone. L'incontro dei fan con il mondo arabo è stato molto importante per il futuro di tutti noi. Per quanto riguarda le partite, abbiamo visto alcune partite incredibilmente competitive, alcune sorprese, alcuni grandi gol. Poi è stato un Mondiale molto onesto sul campo, nessuna simulazione, pochi cartellini gialli e rossi. Il complimento principale va ai giocatori e agli allenatori che hanno mantenuto la calma, e ovviamente agli arbitri’.