Il presidente della Fifa,ha parlato all'assemblea generale dell'Associazione dei Club Europei: "E' importante proteggere sia i club che le nazionali, il calcio è uno e bisogna cercare di trovare un giusto equilibrio. Dobbiamo fare qualcosa per tutelare la salute dei calciatori e per questo ripensare il calendario internazionale. C'è bisogno della buona volontà da parte di tutti, per noi non ci sono argomenti tabù e la porta della Fifa è sempre aperta a ogni proposta. Per un calcio più forte abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti".