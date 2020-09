Anche Infantino è d'accordo con Andrea Agnelli, che ieri ha parlato di una perdita di 4 miliardi di euro: "Come FIFA - spiega il presidente nel corso di una conferenza stampa - siamo preoccupati per i club di tutto il mondo. Nel calcio ci sarà un impatto economico enorme, forse oltre i 4 miliardi che corrisponde alla cifra in Europa. Bisogna capire come affrontare la situazione. Non sappiamo quando si tornerà alla normalità, e questo è uno dei problemi. Ne usciremo restando uniti, bisogna riflettere sul futuro con il nuovo calendario internazionale del 2024 che verrà discusso quest'anno per capire in che modo aiutare il calcio".