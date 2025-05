Infantino, cuori nerazzurri per l'Inter: ha seguito la semifinale dagli USA

Getty Images

Infantino al fianco dell'Inter... dagli USA

"Seguire il calcio da qualsiasi parte del mondo mi trovi". Ieri sera il presidente della FIFAsi è goduto la super semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona dagli Stati Uniti, e nello specifico dalla Casa Bianca dove si trovava per parlare con Donald Trump del prossimo Mondiale per Club, alla sua prima edizione.Infantino, che nei giorni scorsi aveva ammesso di essere un tifoso della squadra nerazzurra, ha postato sui social una foto che lo ritrae seduto all'aperto con il sorriso sulle labbra mentre guarda sul cellulare le immagini filmate della semifinale vinta 4 a 3 dall'Inter a San Siro. E nel suo messaggio compaiono anche due cuori: uno nero e l'altro azzurro, i colori sociali della squadra di Milano, che la prossima estate parteciperà anche al citato Mondiale per Club rappresentando il calcio italiano insieme alla Juventus