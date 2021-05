L’esplosione della bomba ad orologeria chiamatacontinuerà a lasciare detriti lungo la sua strada. In queste ore è ventilata la volontà da parte di, presidente della, di voler punire i club che ancora non si sono tirati indietro dal progetto, ovvero Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona con l’esclusione per due anni dalle competizioni europee. La risposta dei club è stata quella di appellarsi alla sentenza del Tribunale civile di Madrid, che impedirebbe questa ipotesi. G: “Certe sanzioni potrebbero avere conseguenze importanti e poi bisognerebbe prendersene la responsabilità. C’è da capire di quali provvedimenti si parli, sento dire che bisogna punire i club, ma questo potrebbe voler dire castigare anche i calciatori, gli allenatori e i tifosi delle società coinvolte che non hanno nulla a che spartire con il progetto della Superlega”.Escludere questi club dalla Champions League sembra un piano d’azione quasi impossibile (tra le altre cose, ne impoverirebbe drasticamente l’appeal), ma Ceferin non demorde. Se non riuscisse a rivalersi sulle intere società,come spiega Tuttosport: “Diversa è la situazione che potrebbe contemplare sanzioni personali ai dirigenti dei club che non hanno abiurato il progetto Superlega.Anche se naturalmente darebbe origine a un analogo duello legale (il Tribunale di Madrid nella sua misura cautelare non fa distinzioni fra club e dirigenti, quindi Agnelli e Florentino Perez partirebbero forti di quel documento nell’opporsi a un’eventuale squalifica personale)”.