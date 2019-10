Gianni Infantino, al Festival dello Sport, ha parlato così di calcio femminile e Var.



CALCIO FEMMINILE - "Il calcio femminile è una vera realtà, per questo il Mondiale è stato un successo. Iniziavi a guardare il Mondiale e dicevi: caspita, giocano a calcio. Son capace a giocare, ho deciso di investire un miliardo di dollari nello sviluppo del calcio femminile, nei prossimi quattro anni".



VAR - "Il calcio grazie alla Var è più bello, più pulito, più giusto. Non ho cambiato idea improvvisamente: ma l'ho cambiata. Ero scettico, e questa forse è la mia influenza italiana - tra moviole e movioloni... da bambino ne vedevo più che in altri paesi -, adesso è già entrato nel vocabolario mondiale. Oggi si utilizza non solo nello sport, ma anche in politica, negli affari. E' importante: significa trasparenza, giustizia".