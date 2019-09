Come racconta Il Corriere della Sera, nonostante l'assenza degli ultras in Curva Sud, qualche piccolo disordine è stato registrato. Nulla di grave, anzi: inezie che vanno sì registrate, ma anche evidenziate come problemi di pochissimo conto rispetto alle ben più grandi nefandezze che hanno visto protagonisti i gruppi ultras bianconeri, ormai da una settimana 'bloccati' dall'arresto di 12 capi ultras in seguito all'indagine Last Banner. Ebbene, nella gara contro l'Hellas, 50 ultras sono stati identificati e fermati: indossavano felpe e maglie con i loghi dei gruppi coinvolti nell'inchiesta. La Procura ha subito provveduto a multare i soggetti.