Del Piero è scomparso. Come? Storie di omonimia, però comunque tragiche. Accade in Indonesia: una madre arriva in caserma e denuncia la scomparsa di suo figlio, di nome Muhammad Del Piero. Il bambino, undici anni, non torna a casa addirittura da un mese, la paura ormai ha superato la preoccupazione. Si tratta di una famiglia modesta: la donna fa le pulizie in un ufficio della capitale, il padre prova a sbarcare il lunario con mestieri di fortuna. Non hanno pensato di allargare la ricerca ai giornali, per questo la notizia arriva da un dipendente dell'azienda stessa in cui la madre presta servizio. Un tweet con la disperata richiesta di aiuto: 'Aveva denunciato, ma la polizia non ha fatto assolutamente nulla. Chiedo aiuto a tutti, anche a Del Piero'. Idolo di suo marito e di suo figlio, tifosissimi della Juventus e dell'ex capitano. Alle prese con un vero e proprio dramma.