5









Arthur alla Juve, Pjanic al Barcellona. Ve lo abbiamo raccontato nelle ultime ore, ormai l'affare è fatto: il bosniaco andrà in blaugrana per 70 milioni di euro più bonus, il brasiliano arriverà a Torino per 60, sempre più bonus. Scambio chiuso, accordo trovato e confermato, tanto che i tifosi stanno già salutando i rispettivi calciatori. E tra i saluti bianconeri tanti sono indirizzati a Pjanic Jr, Edin, il figlio di Miralem cresciuto a Torino dove è diventato mascotte del pubblico. Tanto sui social, quanto in campo. E a confermare l'addio sembra ci sia anche lo stesso Pjanic, che sui social ha messo un like a un post dal titolo: "Ci mancherai", indirizzato proprio al suo piccolo Edin.