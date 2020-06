Il Chelsea spinge sull'acceleratore per Ben Chilwell, il terzino del Leicester che i Blues stanno trattando da tempo. Indizio di mercato per la Juventus, che vorrebbe portare a Torinocon il quale Sarri ha già lavorato l'anno scorso. E proprio l'aggiornamento riportato dal Daily Express, secondo il quale il Chelsea ha individuato nel difensore delle Foxes il sostituto di Emerson Palmieri, spingerebbe la Juve a guardare con fiducia la trattativa per l'ex giocatore di Roma e Palermo.