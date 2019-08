In Italia le previsioni degli sportivi si concentrano sul trasferimento di Federico Chiesa (anche per l’interessante quota 5.2), come dimostra l’impennata nelle giocate di questa settimana. Secondo nelle preferenze di chi scommette su un cambio di casacca, è lo juventino Paulo Dybala. Indizio di mercato? Non stavolta: a essere stata registrata è semplicemente la mole delle giocate arrivate in questi giorni. A un mese dal termine dell'edizione 2019 del calciomercato, è ancora tutto in bilico. Specialmente dalle parti di Torino, dove vige l'ordine delle cessioni. La Juve ha bisogno ancora d'incassare. E Dybala è virtualmente sul mercato.