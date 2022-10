Dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Torino - relative alle ipotesi di reato di falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato da parte della Juventus - ecco le prime indiscrezioni sul futuro. Cosa rischia la Juve? Tuttosport spiega: "Per il club è difficile pensare a qualcosa in più della multa (che può variare da 51mila euro a 1,5 milioni), per i dirigenti indagati la forchetta è davvero ampia e può arrivare anche a sei anni di reclusione. Si parla, ovviamente, di pena massima che è quasi impossibile associare al tipo di reato contestato alla Juventus". Se, però, venisse provato che le alterazioni di bilancio siano servite a rientrare nei parametri di iscrizione al campionato potrebbero essere anche inflitti dei punti di penalizzazione, ma è un discorso prematuro, sottolinea il giornale.