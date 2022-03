Dopo Paulo Dybala, sarà la volta di Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato da La Verità, sarà lo svedese del Tottenham il prossimo giocatore ad essere sentito dai PM torinesi che stanno indagando sull'ipotesi di falso in bilancio a carico della Juve, per cui ieri è stato chiamato in Procura - dove è rimasto per circa tre ore - proprio l'attaccante argentino. Il classe 2000, passato a gennaio tra le file degli Spurs, sarebbe già stato convocato. L'intento è quello di andare a fondo sugli accordi stipulati durante il primo lockdown per la pandemia, quando il club bianconero differì - d'intesa con i propri tesserati - il pagamento di alcune mensilità.